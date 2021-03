Bolsonaro é nojento, é inaceitável”, diz PML, sobre deboche de Bolsonaro diante dos mortos por Covid-19

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (1), afirmou que “é hora de parar de fazer muita sociologia. A gente sabe que está na hora de fazer o impeachment, a gente sabe que o Bolsonaro se coloca como um empecilho à saúde da população e, agora, ele debocha das nossa dores. Aquele “ugh, ugh, ugh” é nojento, é inaceitável".

O comentário do jornalista foi feito em função do deboche e desrespeito com as vítimas da Covid-19 por parte de Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira (18), durante uma transmissão ao vivo pela internet, Bolsonaro imitou uma pessoa com falta de ar provocada pela doença com a complacência e os risos do presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

“Se você começar a sentir um negócio esquisito lá, você segue a receita do ministro Mandetta (ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta). Você vai para casa, e quando você estiver lá… Ugh, Ugh, Ugh, com falta de ar, aí você vai para o hospital”, disse Bolsonaro na transmissão.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao programa Bom Dia 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.