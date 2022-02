Bolsonaro é recebido por grupo de apoiadores e com protesto em Porto Velho, Rondônia

Apoie o 247

Por Luciana Oliveira, 247 - Jair Bolsonaro (PL) esteve nesta quinta-feira (3) em Porto Velho, capital de Rondônia. Ele se encontrou com o presidente de Peru, Pedro Castilho, de extrema-esquerda para, segundo a assessoria, tratar de comércio bilateral e acesso ao Oceano Pacífico.

Apoiadores o receberam com ‘motociata’ no trajeto do aeroporto Internacional Jorge Teixeira ao Palácio Rio Madeira. Um forte esquema de policiamento foi montado no entorno da sede do governo do estado. Só quem se credenciou antecipadamente pode passar pelo bloqueio da polícia no percurso da comitiva presidencial.

Em vários pontos da cidade houve também manifestações contra a presença do de Bolsonaro, com faixas de protesto em defesa da ciência e de direitos ameaçados ou extintos com a chegada do atual governo.

Na Assembleia Legislativa do Estado, próxima ao local do encontro entre os presidentes, um grupo em oposição ao governo fez ato simbólico.

O protesto avançou para a entrada do Centro Político-Administrativo do governo, mas não para além do bloqueio e policiais tentaram impedir uso das faixas.

