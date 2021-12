Bolsonaro é um “presidente fim de carreira” e não vai terminar o mandato, diz vidente

Apoie o 247

247 - Ao fazer previsões para o ano de 2022, a vidente Lene Sensitiva disse em uma live com os humoristas Antônio Tabet e Evelyn Castro, que Jair Bolsonaro não será reeleito e não terminará o mandato.

“Bolsonaro não ganha mais nenhuma política”, garantiu Lene. Segundo ela, Bolsonaro é um “presidente fim de carreira” e nunca mais terá sucesso no meio político. Tudo isso por conta de um grande escândalo que surgirá no próximo ano antes das campanhas eleitorais.

Esse escândalo, que não foi especificado pela sensitiva, poderá tirar Bolsonaro da Presidência da República antes mesmo do fim do mandato. “Ele não vai mais para o meio político. Se é que ele vai finalizar o mandato dele, porque vão ter umas coisas bem pesadas antes dele entregar”, revelou.

Mas pode ser que ele não entregue, de acordo com as previsões um impeachment tem chances de acontecer. “Não vejo ele finalizando. Ou ele vai entregar ou vão arrancar ele de lá”, assegurou.

Outra vidente, a astróloga Márcia Sensitiva consultou o mapa astral e cravou: vai dar Lula no primeiro turno. E foi além: Moro tende a ter problemas com financiamento de sua campanha. As previsões foram feitas em 9 de dezembro, em uma entrevista no programa da jornalista Leda Nagle.

