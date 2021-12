Astróloga Márcia Sensitiva prevê vitória de Lula em 1º turno, mas pede "muito cuidado" a partir de 16 de maio

Márcia Fernandes afirma que mapa de revolução solar do petista "está muito bom pra ele". Em entrevista anterior, ela espantou Leda Nagle com a previsão (vídeo) edit

Apoie o 247

ICL

247 - A astróloga Márcia Sensitiva consultou o mapa astral e cravou: vai dar Lula no primeiro turno. E foi além: Moro tende a ter problemas com financiamento de sua campanha.

As previsões foram feitas em 9 de dezembro, em uma entrevista no programa da jornalista Leda Nagle. "Pelo mapa de revolução solar, o Moro tende a ter problemas de pegar dinheiro para fazer a campanha. O negócio vai ser: Moro coitado, infelizmente. Pela situação astrológica é Lula na cabeça no primeiro turno até", disse Márcia Fernandes, em tom de lamento.

"Não é a Márcia falando. Não tem como, o mapa está muito bom para ele".

PUBLICIDADE

Contudo, não será um caminho fácil para o ex-presidente. Ela afirmou que Lula deve "tomar muito cuidado" a partir de 16 de maio por causa de um eclipse lunar e, principalmente, com atentados. "Ele terá muitos inimigos, mas tem muita chance de ganhar ainda no primeiro turno. É o que mais tem chance”, explica.

Veja:

PUBLICIDADE

A musa bolsonarista Leda Nagle, foi consultar os astros com a Márcia Sensitiva sobre eleições de 2022 e ficou tristinha. pic.twitter.com/KKKLl5aACY — Romeo Zambrotta (@RomeoZambrotta) December 21, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE