Bolsonaro escolhe Anderson Correia como ministro da Educação

247 - Jair Bolsonaro escolheu o novo ministro da Educação, que substituirá Milton Ribeiro, demitido por conta do escândalo do gabinete paralelo formado por pastores no MEC. Será Anderson Correia, reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), ex-presidente do Capes e engenheiro civil. A informação é de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Seu nome foi apoiado pelo Centrão e agrada aos evangélicos, que já haviam indicado Correia quando Abraham Weintraub caiu.

O anúncio oficial ocorrerá nesta quinta-feira, 31, dia em que vários outros ministros se despedirão dos seus cargos para disputar as eleições de outubro.

