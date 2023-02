Bolsonaro fez propaganda antivacina no mesmo dia em que supostamente se vacinou

Apoie o 247

247 – O Brasil pode estar prestes a confirmar que Jair Bolsonaro é de fato genocida, caso ele tenha mesmo tomado a vacina Jansen, enquanto recomendava a seus seguidores que não se vacinassem, o que fez com que o Brasil registrasse um dos maiores números de mortes do mundo, com mais de 700 mil óbitos por covid-19. E pior: no mesmo dia em que ele teria se vacinado, ele também fez propaganda contra o imunizante:

No próprio dia em que se vacinou, Bolsonaro estava em público em plena política de promover o morticínio em massa, desacreditando a vacina e fazendo o elogio da cloroquina. Seria canalhice, não fosse crime puro e simples pic.twitter.com/9BqVBrZyob February 18, 2023

