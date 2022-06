Bolsonaro iniciou e concluiu a construção de apenas sete escolas em quase 4 anos de mandato

As obras de responsabilidade do FNDE, fundo bilionário que foi entregue por Jair Bolsonaro ao centrão, só foram concluídas após as prefeituras injetarem recursos próprios edit

Apoie o 247

ICL

247 - Faltando poucos meses para concluir o mandato, Jair Bolsonaro começou e concluiu a construção de apenas sete escolas em todo o país. As obras são de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), controlado pelo Centrão, e que vem sendo alvo de sucessivos escândalos em função da destinação de recursos por meio do chamado orçamento secreto, utilizado pelo governo Jair Bolsonaro para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, “o processo para a construção das sete obras começou em 2019 e elas só foram finalizadas porque os prefeitos não esperaram pelo governo e injetaram recursos próprios nas obras”.

Como as obras foram finalizadas com recursos municipais, as prefeituras de Dom Feliciano (RS), Amargosa (BA), Nova Itarana (BA), Lapão (BA), com duas obras, Protásio Alves (RS) e Lebon Régis (SC) esperam receber R$ 6,8 milhões do governo federal, algo que não tem data prevista para acontecer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento foi feito com base em dados do sistema interno do próprio FNDE. Ao todo, foram verificados os status de 460 projetos iniciados desde o começo do mandato de Bolsonaro até a semana passada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em maio, o FNDE informou que concluiu 274 obras neste ano. Apesar disso, o órgão não detalhou a data de início das obras. “Técnicos afirmam que a duração média de uma construção do fundo está em 15 anos”, ressalta a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE