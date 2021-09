Bolsonaro pede socorro a Temer para tentar conter Alexandre de Moraes

Apoie o 247

247 - Em meio à crise com o Supremo Tribunal Federal (STF) e com a greve de caminhoneiros bolsonaristas que ele tenta desmobilizar, Jair Bolsonaro mandou buscar reforços e trouxe Michel Temer para Brasília. Temer e Bolsonaro estão reunidos desde o fim da manhã. O advogado geral da União, Bruno Bianco, também participa da reunião.

O objetivo principal do encontro, segundo a CNN Brasil, é obter ajuda de Temer no distensionamento das relações de Bolsonaro com a Suprema Corte, e especialmente com o ministro Alexandre de Moraes. Durante ato de 7 de Setembro, Bolsonaro disse que não iria mais cumprir decisões judiciais do ministro Moraes.

Temer e Bolsonaro também devem conversar sobre os atos de caminhoneiros bolsonaristas que, nos últimos dias, vêm bloqueando rodovias federais em todo o país. Em 2018, Temer enfrentou protestos similares, mas com pautas diferentes.

O assunto virou piadas nas redes sociais:

Bolsonaro mandou buscar Michel Temer de avião e estão reunidos agora com o advogado da AGU. Com os conselhos de Temer, estão resolvidos os problemas do Brasil.





BRASIL: Jair Bolsonaro mandou um avião buscar o ex-presidente Michel Temer em São Paulo para ajudar na negociação com os caminhoneiros.



O governo federal está complemente desorientado com o caos que eles mesmos causaram.



Temer está em reunião com Bolsonaro em Brasília.





