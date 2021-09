Caminhões do grupo do empresário bolsonarista Marlon Bonilha, fabricante de motos e apoiador entusiasmado das motociatas, engrossam movimento contra a democracia e pela destituição de ministros do STF edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O empresário Marlon Bonilha, presidente da Pro Tork, fabricante de autopeças e acessórios para motos, mantém dez caminhões do grupo estacionados em frente ao Supremo Tribunal Federal como forma de intimidar os ministros da Corte. Bonilha, que é amigo do também empresário bolsonarista Luciano Hang, já foi recebido pessoalmente por Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto em junho deste ano. Os caminhões da empresa são a evidência de que a "greve de caminhoneiros" na verdade é um movimento empresarial, um locaute.

Os veículos estão ornados com bandeiras do Brasil em meio a barracas e faixas pedindo a destituição de ministros do Supremo. Até o final da tarde desta quarta-feira (8), ao menos cem caminhões de apoiadores do governo de Jair Bolsonaro ocupavam a Esplanada dos Ministérios. Eles usam os veículos para pressionar pela derrubada do bloqueio que dá acesso ao STF e ao Congresso Nacional.

Confira os vídeos sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Dono da Pro Tork, fábrica de motos, amigo de Luciano Hang, mantém 10 caminhões diante do STF para atemorizar ministros pic.twitter.com/DhSQpd9Xso — Brasil 247 (@brasil247) September 9, 2021





PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE