Bolsonaro nega número de mortes por Covid e diz que contaminação imuniza mais que vacina

Revista Fórum - Em entrevista a dois ativistas alemães no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro disse que houve supernotificação dos casos e de mortes por Covid-19 no Brasil, acusou hospitais de internarem pessoas às pressas para drenar dinheiro do Sistema Único de Saúde (SUS) e garantiu que a contaminação imuniza mais que vacina, ao atacar a Coronavac. Tudo isso sem apresentar provas ou sequer dados.

“Estudos confiáveis indicam que os contaminados pelo vírus têm mais anticorpos do que quem vacinou-se. Seis vezes mais. Então, eu não estou preocupado”, disse, sem citar quais são os estudos.

