Bolsonaro negocia com centrão comando de órgãos com orçamento de R$ 86 bilhões

Numa demonstração de que decidiu surfar de vez nas ondas do que chamava de "velha política", Jair Bolsonaro está negociando com partidos do Centrão presidências e diretorias de órgãos que dão muito poder regional e manejam verbas milionárias edit

247 - Jair Bolsonaro está negociando com partidos do Centrão, como PP, PL, Republicanos e PSD, cargos em órgãos que têm um orçamento somado de R$ 86 bilhões.

Reportagem da jornalista Natália Portinar, no Globo informa que um desses órgãos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o maior desses postos cobiçados pelos partidos do Centrão. Com verba de R$ 54 bilhões, libera compras e celebra convênios na área de educação, com forte interface com os governos municipais e estaduais. Além de organizar a compra de livros didáticos, o fundo controla repasses federais para alimentação escolar.

Também está em negociação o Banco do Nordeste, com orçamento de R$ 29 bilhões. O Banco do Nordeste é uma sociedade de economia mista, com participação pública e privada. O órgão recebe verba do estado para subsidiar empréstimos, com o objetivo de promover o desenvolvimento da região. Agora, o banco está sendo negociado com o PL, partido de Valdemar Costa Neto, ex-deputado federal condenado no mensalão. A nomeação deve sair nos próximos dias.

