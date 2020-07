Bolsonaro nomeia olavista e dono de universidade privada para Conselho Nacional de Educação

247 - Jair Bolsonaro nomeou novos membros para o Conselho Nacional de Educação (CNE) nesta sexta-feira (10).Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, A lista de novos conselheiros inclui pessoas ligadas à ala ideológica do governo, incluindo um aluno do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, um dono de universidade privada, além de um ministro do Superior Tribunal Militar (STM).

Antes de deixar o cargo e ir se abrigar nos Estados Unidos, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub havia encaminhado, no dia 18 de junho, uma lista prévia à Casa Civil. A lista continha 12 nomes ligados ao setor privado e a ala ideológica. Casos as indicações não fossem chanceladas até esta sexta-feira (10), o quórum do CNE ficaria comprometido para realizar as deliberações sobre os rumos da educação no Brasil.

Ao todo, foram nomeados 11 conselheiros. O presidente do colegiado, Luiz Roberto Liza Curi, e a conselheira Suely Menezes foram reconduzidos aos cargos.

