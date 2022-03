Bolsonaro põe dono de serraria no comando do Ibama do Pará

Apoie o 247

247 - Uma portaria publicada com assinatura do ministro do Meio Ambiente e concordância de Jair Bolsonaro, publicada no último dia 29, nomeou Rafael Ângelo Juliano para a superintendência da seção paraense do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

De acordo com reportagem do Metrópoles, Rafael Angelo Juliano é dono da empresa Amazônia Florestal Ltda, uma serraria, que responde a processos na Justiça estadual e federal.

A nomeação teria atendido a um pedido do senador Zequinha Marinho (PL-PA).

