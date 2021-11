Bolsonaro pragueja contra Lula: "não tem mais futuro, acabou a vida"

Ao contrário do que afirma Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula (PT) lidera em todas as recentes pesquisas eleitorais sobre 2022 edit

247 - Desesperado, Jair Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Lula (PT) "não tem mais futuro" e que "passou" o tempo do PT, em entrevista ao Portal Correio, da Paraíba. Ao contrário do que afirma o atual chefe do Executivo, o ex-presidente petista lidera em todas as recentes pesquisas eleitorais sobre 2022.

“Não tem mais futuro o ex-presidente. Acabou a vida…”, disse Bolsonaro. “Passou (o tempo do PT). Foi marcado muito por corrupção na Petrobras, Correios, em tudo quanto é lugar, o loteamento, um descaso com a coisa pública”, continuou.

Ele ainda disse que não se sente ameaçado pela pré-candidatura de Lula, nem pela do ex-juiz parcial da Lava Jato de Curitiba, Sergio Moro (Podemos).

“Eu não estou preocupado com isso. Se me preocupar com isso, não durmo. A gente vai para debate? Vai. Quero debater com Lula sem problema nenhum”, declarou Bolsonaro, que fugiu dos debates em 2018. Sobre Moro, declarou: “de jeito nenhum. Não estou preocupado com isso. O povo que escolha o melhor”.

Bolsonaro ainda confirmou que sua filiação ao PL "está praticamente resolvida" e que deve conversar com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, "nos próximos dias". “Está praticamente resolvido. Eu converso com ele nos próximos dias. Está quase fechado. Mas, na política, só está fechado depois que fecha”, disse.

