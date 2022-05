Bolsonaro pretende tratar com Musk sobre fábrica da Tesla no Brasil

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Além de questões relacionadas à Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus ministros pretendem tratar com Elon Musk sobre a construção no Brasil de uma fábrica da Tesla, empresa da qual o bilionário é dono.

A construção da planta é uma demanda antiga do governo brasileiro e, segundo interlocutores do presidente no Palácio do Planalto, será um dos assuntos abordados na reunião entre o empresário americano e a comitiva brasileira.

O encontro acontece na manhã desta sexta-feira (20/5), em um hotel localizado na cidade de Porto Feliz (SP). O local no interior paulista foi escolhido por ser próximo ao Centro Industrial Nuclear de Aramar e do Parque Tecnológico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE