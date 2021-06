Bolsonaro quer o presidente do Flamengo como vice em 2022

Luiz Rodolfo Landim é empresário do setor do petróleo e bolsonarista; Ambos se encontraram em um almoço na última quinta-feira (17) no Rio de Janeiro edit

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) já possui seu nome de preferência para formar sua chapa no pleito do próximo ano: Luiz Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo o jornalista, o presidente já teria dito a pessoas próximas que este seria um nome de sua confiança. Landim, além de comandar o clube de maior torcida do Brasil, também é empresário do setor de petróleo.

Na última quinta-feira (17), ambos participaram de um almoço promovido por empresários no Rio de Janeiro e sob a articulação de Flávio Bolsonaro .

