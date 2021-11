Bolsonaro quer usar PEC dos Precatórios para dar aumento ao funcionalismo e turbinar campanha eleitoral

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro confirmou que pretende utilizar parte dos recursos gerados pela eventual aprovação da PEC dos Precatórios para dar um aumento salarial a “todos os servidores federais, sem exceção", ao longo de 2022, ano eleitoral. A declaração foi feita nesta terça-feira (16) durante um evento empresarial em Manama, capital do Bahrein.

Bolsonaro tentou justificar a possibilidade de conceder o aumento salarial às vésperas do ano eleitoral de 2022, alegando alta inflacionário e que o funcionalismo público federal está com os salários congelados há dois anos.

"A inflação chegou a dois dígitos. Conversei com o [ministro da Economia] Paulo Guedes, e em passando a PEC dos Precatórios, tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles [servidores] merecem, mas é o que nós podemos dar", disse o ocupante do Palácio do Planalto, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

PUBLICIDADE

"Por causa da inflação, os servidores estão há dois anos sem reajuste. Com a questão da pandemia, isso [aumento] até se justifica, porque muita gente perdeu o emprego ou teve até seu salário reduzido", completou.

A PEC dos Precatórios (PEC 23/21, do Poder Executivo) libera cerca de R$ 91 bilhões do orçamento, por meio de mudanças na regra do teto dos gastos e através do parcelamento de precatórios, dívidas decorrentes de sentenças judiciais. A PEC já foi aprovada pela Câmara, mas enfrenta dificuldades no Senado, onde precisa ser aprovada em dois turnos com quórum qualificado.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE