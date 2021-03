Bolsonaro questiona dados sobre mortes e lotação de UTIs: "parece que só morre de Covid"

247 - Em meio ao aumento recorde do número de casos, internações e mortes pela Covid-19, Jair Bolsonaro colocou dúvidas sobre o colapso do sistema de saúde e disse que no Brasil "parece que só morre de Covid”. O Brasil é considerado atualmente como o epicentro mundial da pandemia.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a declaração de Bolsonaro foi feita durante um encontro com apoiadores nesta quinta-feira (18), no Palácio do Planalto. Na ocasião, ele disse que “um tio” havia falecido no mês passado. Questionado se a causa da morte era a Covid, Bolsonaro disse que já esperava a pergunta.

“Fiz aqui (um comentário) hipotético, qual a pergunta dele? Eu sabia que ia cair. "Morreu de Covid?" Parece que só morre de Covid. Os hospitais estão com 90% da UTI ocupada. O que a gente precisa fazer? Saber Quantos são de Covid e quantos são de outra enfermidade”, afirmou.

Ainda segundo ele, o objetivo das críticas sobre a forma como o governo vem enfrentando a pandemia é tirá-lo do poder. “Acho que um dos raros países do mundo onde querem derrubar o presidente é aqui. Eles não apresentam soluções. Quando eu digo “me apresente um país onde está dando certo o combate à Covid”, não tem. Esses caras que querem me derrubar, o que fariam no meu lugar? “Comprar vacina”. Onde é que tem vacina para vender?”, disse.

