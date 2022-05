'Bolsonaro se beneficia da impunidade que há com racistas no Brasil', critica Benedita da Silva

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) cobrou punição contra Jair Bolsonaro por ter cometido novamente o crime de racismo nesta quinta-feira (12) ao dizer que 'negros são pesados dem arrobas'.

A deputada Benedita, mulher negra e histórica ativista da luta antirracista no Brasil, criticou a impunidade que existe em relação ao racismo no país. "Mais uma vez, o Jair Bolsonaro comete a prática do racismo, que é crime inafiançável! Isso é culpa, também, da impunidade que há com os racistas no Brasil. É inadmissível! Não podemos mais permitir. #BolsonaroRacista", afirmou.

A declaração racista de Bolsonaro foi dada durante conversa com apoiadores no Paácio do Alvorada. "Conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê, mais de sete arrobas, não é?", disse ele. Bolsonaro ainda riu e ironizou o fato de ter sido alvo da Justiça por ter usado a expressão de cunho discriminatório. "Sabia que já fui processada por isso? Chamei um cara de 8 arrobas", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de assumir a Presidência, Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria e condenado pela Justiça de primeira instância por ter afirmado que visitou uma comunidade quilombola e que "o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas" e que "nem para procriador ele serve mais". A acusação da PGR foi rejeitada pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) em 2018.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais uma vez, o Jair Bolsonaro comete a prática do racismo, que é crime inafiançável! Isso é culpa, também, da impunidade que há com os racistas no Brasil. É inadmissível! Não podemos mais permitir. #BolsonaroRacistahttps://t.co/NceKkchDps CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 12, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE