Bolsonaro comete mais uma vez o crime de racismo e diz que negro é pesado em arrobas (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro voltou a utilizar nesta quinta-feira (12) uma expressão racista já usada por ele e disse que negros são pesados em arrobas. "Conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê, mais de sete arrobas, não é?", disse Bolsonaro durante conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada.

Antes de assumir a Presidência, Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria e condenado pela Justiça de primeira instância por ter afirmado que visitou uma comunidade quilombola e que "o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas" e que "nem para procriador ele serve mais". A acusação da PGR foi rejeitada pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) em 2018.

Na reunião com apoiadores, Bolsonaro ri e ironiza o fato de ter sido alvo da Justiça por ter usado a expressão de cunho discriminatório. "Sabia que já fui processada por isso? Chamei um cara de 8 arrobas", afirmou.

Bolsonaro volta a expor o seu racismo ao falar outra vez em arroba para referir-se ao peso de uma pessoa negra. Ele não conseguiu também esconder o olhar de desprezo.#BolsonaroRacista pic.twitter.com/vnIKXiSaII — Deputado Alencar com #Lula13 (@AlencarBraga13) May 12, 2022





Ataque de Bolsonaro às pessoas negras é feito em meio às críticas ao governo pela escalada nos preços dos combuistíveis e pela inflação que bateu recorde no mês de abril.

