Bolsonaro se enrola e esquece de destravar arma em estande de tiro e responde com ataque gordofóbico (vídeo)

“Se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho não ficaria tão difícil acertar”, diz Bolsonaro sobre crítica por mira em seu perfil oficial edit

247 - Durante visita em um estande de tiro, Jair Bolsonaro aproveitou para treinar disparos de pistola e acabou se enrolando. Defensor do armamento da população e adepto de fazer poses com fuzis, Bolsonaro (PL) demonstrou que não sabe manusear uma pistola e passou por vexame antes de disparar contra um alvo vermelho em um estande durante passeio pelo Distrito Federal, neste domingo (6).

O capitão reformado do Exército empunhou a pistola e fez a mira, mas demorou em disparar a arma. O filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), teve que dar um toque ao pai, que estava usando um protetor auricular.

Bolsonaro continuou na pose até que um instrutor mostrou a Bolsonaro que a arma estava travada e por esse motivo não conseguia efetuar o disparo. Carlos mostrou certa irritação e tirou rapidamente a mão do instrutor. “É meu jeito”, diz Bolsonaro.

Os internautas não perdoaram o vexame. “Parece que tá com medo do barulho. Todo envergado pra trás, pés juntos. Nem pinta de atirador tem. Por isso um moleque tomou a moto e a arma dele aqui na Tijuca”, afirmou um seguidor no Twitter, lembrando o assalto que Bolsonaro sofreu em 1995, quando teve a arma que portava, uma Glock 380, além da moto Honda Sahara 350 roubada.

Confesso que não dá para disputar uma olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho não ficaria tão difícil acertar.

