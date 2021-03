Bolsonaro se reúne com médica Ludhmila Hajjar, cotada para substituir Pazuello no Ministério da Saúde

Revista Fórum - A pressão do centrão após a volta de Lula ao cenário político parece estar surtindo efeito no Palácio do Planalto. Após pedido de demissão de Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde, Jair Bolsonaro deve se reunir ainda neste domingo (14) com a médica cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar, preferida de Arthur Lira (PP-AL), para o cargo.

Segundo fontes ouvidas pela Fórum, Ludhmila, que já tratou o próprio Pazuello e o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, já teria confidenciado a pessoas próximas que vai aceitar o cargo, caso Bolsonaro faça mesmo o convite.

Defensora da vacina, a médica tem posição contrária a qualquer tipo de tratamento precoce da doença e defensora das medidas de isolamento social para conter a propagação do vírus.

Continue lendo na Fórum.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.