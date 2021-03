Ludhmila Hajjar, principal nome para assumir pasta da Saúde, disse que o “Brasil está fazendo tudo errado na pandemia”

247 - A médica cardiologista e intensivista Ludhmila Abrahão Hajjar, é o nome mais cotado para assumir o ministério da Saúde no lugar de Pazuello que, pressionado, pediu para deixar o cargo neste domingo (14) alegando problemas de saúde.

O governo já está em contato com ela e conversa sobre a possiblidade da médica assumir a pasta.



Ludhmila atua na linha de frente no combate à Covid e recentemente criticou a eficácia no combate ao vírus. “O Brasil deveria estar hoje com cinco ou seis vacinas disponíveis. E o Brasil não fez isso. Mas ainda dá tempo de fazer. E é o que temos cobrado incessantemente”, disse ela à CNN Brasil no dia 7 de março.

Jair Bolsonaro vai trocar pela quarta vez o comando do Ministério da Saúde, hoje a cargo do general Eduardo Pazuello, que promoveu a intensificação do caos que o país enfrenta no combate ao vírus.

Internautas e articulistas apontam que o governo de Jair Bolsonaro é obrigado a se movimentar no combate à pandemia temendo a vitória de Lula em 2022. Desde o discurso histórico do petista, realizado na última quarta, Jair Bolsonaro faz a defesa da vacina e agora demite seu ministro.

