"Bolsonaro só foi competente em salvar seu filho da cadeia", diz Ciro Gomes

247 - O pedetista Ciro Gomes usou a sua página nas redes sociais para criticar a conduta de Jair Bolsonaro frente à pandemia do novo coronavírus.

Segundo ele, "Bolsonaro negou a ciência e tornou o Brasil o 2º país com mais mortes por Covid-19 no mundo", com mais de 195 mil vítimas.

"Bolsonaro abandonou as empresas e os trabalhadores, aprofundando o desemprego. Ele criou falso dilema sobre salvar vidas ou empregos, mas só foi competente em salvar seu filho da cadeia", salientou.

