Bolsonaro teme que Carlos seja o próximo alvo do inquérito das fake news

Após a operação da Polícia Federal que atingiu importantes aliados, Bolsonaro relatou a aliados o temor de que seu filho Carlos Bolsonaro seja o próximo alvo de uma operação do inquérito do STF. Para a PF, Carlos é o chefe do esquema de disseminação de fake news do Planalto

247 - A operação da Polícia Federal contra deputados, empresários e ativistas bolsonaristas nesta quarta-feira, 27, no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal deixou Jair Bolsonaro preocupado.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, Bolsonaro relatou a aliados o temor de que seu filho Carlos Bolsonaro seja o próximo alvo de uma operação do inquérito do STF. "Na visão do presidente, na manhã desta quarta-feira (27) ocorreu justamente o que vinha lhe dando preocupação desde o fim de semana: uma ação que atingisse seus aliados", diz a Folha.

Carlos Bolsonaro é apontado pela Polícia Federal como chefe do esquema de disseminação de notícias falsas e ataques a autoridades do STF e do Congresso.

Bolsonaro e auxiliares próximos avaliam que a operação deflagrada nesta quarta é uma retaliação aos ataques feitos ao Supremo pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante a reunião ministerial em 22 de abril.

Em reunião ministerial extraordinária na tarde desta quarta-feira, Bolsonaro discute reações à ação da PF. Entre as alternativas está a recusa do ministro Abraham Weintraub de depor sobre os ataques.

