Em retaliação ao STF, Bolsonaro deve orientar Weintraub a não depor

Abraham Weintraub foi convocado pelo ministro Alexandre de Moraes para esclarecer os ataques que fez a ministros do STF. Bolsonaro discute em reunião ministerial medidas de reação após a operação da Polícia Federal no inquérito das fake news edit

247 - Jair Bolsonaro convocou para a tarde desta quarta-feira, 27, uma reunião ministerial extraordinária para discutir uma reação às medidas do Supremo Tribunal Federal (STF) após a operação da Polícia Federal que que atingiu deputados, empresários e ativistas bolsonaristas.

Uma das possibilidades que serão discutidas no encontro é a recusa do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de comparecer ao depoimento que foi convocado para esclarecer ataques que fez a ministros da Corte.

O depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito que apura ameaças, ofensas e fake news disseminadas contra integrantes do Supremo e suas famílias. É a mesma investigação em que a PF realizou a operação desta quarta-feira.

