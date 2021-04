Bolsonaro tentou agredir Randolfe em 2013 e foi impedido por Wadih Damous

Em setembro de 2013, Bolsonaro, na época deputado pelo PP-RJ, tumultuou a visita da Comissão da Verdade do Estado ao 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro. "Convidamos alguns parlamentares. Bolsonaro apareceu para tumultuar. Naquele dia eu impedi a agressão", lembrou Damous edit

247 - A hostilidade de Jair Bolsonaro contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), revelada na ligação com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) onde o presidente ameaça partir "para a porrada", é de longa data.

No dia 23 de setembro de 2013, Bolsonaro, a Comissão da Verdade do Rio, presidida pelo advogado Wadih Damous, foi fazer uma diligência nas dependências do 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, o antigo Doi-Codi. "Convidamos alguns parlamentares. Bolsonaro apareceu para tumultuar. Naquele dia eu impedi a agressão", lembrou Damous.

Relembre matéria do 247 sobre o caso.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.