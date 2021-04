Bolsonaro disse que ia partir 'para a porrada' contra o senador Randolfe, diz Kajuru

"A única parte da entrevista que eu não coloquei, para protegê-lo, foi quando ele ofendeu um senador e falou que ia para a porrada com o senador”, disse o senador Jorge Kajuru. "Ele fala assim: 'eu vou para a porrada com esse senador, Kajuru'. Foi o senador Randolfe”, completou edit

247 - O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) afirmou que Jair Bolsonaro disse, na conversa gravada entre eles, que iria partir “para a porrada” contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), crítico do governo. Segundo Kajuru, este trecho não ofoi divulgado por ele para “proteger” o ex-capitão.

“A única parte da entrevista que eu não coloquei, para protegê-lo, foi quando ele ofendeu um senador e falou que ia para a porrada com o senador”, disse o senador em entrevista à Bandeirantes, de acordo com o jornal O Globo. “Ele fala assim: 'eu vou para a porrada com esse senador, Kajuru'. Foi o senador Randolfe”, afirmou.

No diálogo, divulgado pelo próprio Kajuru nas redes sociais, Bolsonaro incorre em crime de responsabilidade ao revelar a intenção de usar a CPI da Pandemia, cuja abertura pelo Senado foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, para perseguir governadores, prefeitos e ministros do da Corte.

