Kakay vê crime de responsabilidade na ligação entre Bolsonaro e Kajuru

"É impossível imaginar algo mais grave", diz o criminalista. No telefonema, Bolsonaro fala em usar a CPI contra governadores, prefeitos e ministros do STF edit

247 – O criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirma que Jair Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade na conversa divulgada pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO). "O Presidente da República articulando com um Senador da República, um dos autores do pedido de abertura da CPI, a mudança do objeto específico da CPI. E articulando, presidente da República e senador da República, um pedido de abertura de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal. Parece evidente que há uma grave conspiração contra o livre exercício do Poder Judiciário", diz ele.

"Impossível imaginar algo mais grave, se confirmado que a conversa é mesmo entre um Senador da República e o Presidente da República. A investigação se impõe, pois o crime de responsabilidade parece evidente, para a garantia da estabilidade democrática", afirma.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.