Bolsonaro tentou contato, mas Xi Jinping não quis atendê-lo

A embaixada da China no Brasil afirma que aceita o fim do conflito diplomático somente com uma retratação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O parlamentar acusou o país asiático de esconder informações sobre o coronvírus

247 - Jair Bolsonaro tentou contato com Xi Jinping, mas o presidente chinês não quis atendê-lo. De acordo com a jornalista Maria Cristina Fernandes, no Valor Econômico, a embaixada da China no Brasil afirma que aceita o fim do conflito diplomático somente com uma retratação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O parlamentar acusou o país asiático de esconder informações sobre o coronvírus.

"O deputado federal Eduardo Bolsonaro tem que pedir desculpa ao povo chinês por sua provocação flagrante", diz a nota, que também criticou as declarações do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. "A parte chinesa não aceitou a gestão feita pelo embaixador Ernesto Araújo à noite o dia 18".

O chanceler brasileiro havia dito que a opinião de Eduardo Bolsonaro não atacou o chefe de Estado chinês.