Haddad: dor de barriga de Bolsonaro fez descaso com a Bahia sumir do noticiário

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-ministro e ex-prefeito, Fernando Haddad (PT) se manifestou nesta terça-feira (4) pelo Twitter sobre a internação de Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, em São Paulo, em decorrência de uma obstrução intestinal.

O petista chamou o caso de "conveniente", visto que o chefe do governo federal, antes do problema de saúde, vinha sendo fortemente criticado por permanecer em férias diante das graves chuvas e enchentes que atingem variadas partes do país, principalmente a Bahia.

"Uma dor de barriga conveniente e o desprezo de Bolsonaro pelo nordeste some do noticiário", escreveu Haddad.

PUBLICIDADE

Após a internação, nada mais se falou na mídia sobre o descaso de Bolsonaro em relação aos atingidos pelas enchentes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE