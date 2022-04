Bolsonaro torrou R$ 1,7 mi em escritório no Rio que nunca foi usado por ele

Criação do escritório do gabinete regional da Presidência foi um dos primeiros atos de governo assinados por Jair Bolsonaro ao tomar posse em 2019 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O escritório montado no Rio de Janeiro para que Jair Bolsonaro pudesse despachar em seu reduto eleitoral nunca foi utilizado por ele, apesar de ter sido um dos primeiros atos de governo assinados por ele ao assumir o cargo. De acordo com o jornal O Globo, o escritório “já consumiu R$ 1,7 milhão só em salários de servidores” desde que foi criado, em 2 de janeiro de 2019. Ao todo, quatro funcionários estão lotados no gabinete regional.

De acordo com a reportagem, o local também serviria para dar apoio operacional aos ministros que estivessem de passagem pelo Rio, mas de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, “não constam nos registos oficiais qualquer visita presencial de ministros”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE