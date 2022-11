Bolsonaro trabalhou apenas 24 minutos por dia após eleições

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro trabalhou cerca de 24 minutos por dia entre o dia 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, até a última quarta-feira (9).

Segundo levantamento do Congresso em Foco com base nas agendas oficiais do presidente da República divulgadas, Bolsonaro trabalhou 16 horas e 10 minutos no período, equivalente a duas jornadas de oito horas praticadas pela maioria da população empregada.

Após o segundo turno, realizado no dia 30 de outubro e que consagrou a vitória de Lula (PT) sobre Bolsonaro, na agenda do presidente só consta um evento realizado no Palácio do Planalto. Todos os outros compromissos foram feitos no Palácio da Alvorada, a residência oficial

Do dia 31 de outubro até o dia nove de novembro, Bolsonaro trabalhou sete, uma média de 42 minutos por dia. Para efeitos de comparação, os estagiários que trabalham na Presidência da República são contratados para jornadas de 6h diárias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.