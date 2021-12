Bolsonaro usa enchente na Bahia para atacar lockdown contra Covid e governadores

Ao ser questionado sobre como o governo federal ajudaria as famílias, Bolsonaro desviou do assunto e comparou a tragédia com os efeitos econômicos causados pelas medidas restritivas edit

247 - Para tirar o foco da inércia do governo federal diante das fortes chuvas que atingiram municípios na Bahia, Jair Bolsonaro atacou as restrições de deslocamento decretadas por governadores no combate à pandemia do novo coronavírus.

Questionado sobre como o governo federal ajudaria as famílias que perderam suas casas e seus negócios, Bolsonaro desviou do assunto e comparou a tragédia com os efeitos econômicos causados pelas medidas restritivas.

"Também tivemos uma catástrofe no ano passado, quando muitos governadores, e o pessoal da Bahia, fecharam todo o comércio e obrigaram o povo a ficar em casa. Povo, em grande parte [trabalhadores] informais, condenados a morrer de fome", afirmou durante entrevista em Porto Seguro (BA), neste domingo, onde desembarcou após sobrevoar a região atingida.

Cinco pessoas morreram e 175 ficaram feridas em decorrência das enchentes. Os alagamentos afetam quase 70 mil pessoas e deixaram 6.472 desalojados e 3.744 desabrigados.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse na sexta-feira (10) não ter recebido nenhum contato do governo federal para apoio aos municípios do Estado atingidos pelas fortes chuvas.

“Espero que o governo federal, como historicamente sempre foi feito, ajude os Estados, os municípios atingidos, mas até esse momento eu não recebi nenhuma ligação do governo federal para tratar desse assunto”, disse Costa.

O governo federal reconheceu o estado de emergência em 17 cidades da Bahia e 32 de Minas Gerais.

