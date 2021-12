Chuvas na Bahia deixam 5 mortos, 4 mil desabrigados e 175 feridos

Apoie o 247

247 - As chuvas na Bahia deixaram 5 mortos, 3,7 mil desabrigados e afetaram diretamente a vida de quase 70 mil pessoas, segundo a Defesa Civil do Estado. De acordo com o Uol, o número de feridos chega a 175, lembrando que, em Minas Gerais, que também sofre com as enchentes, duas pessoas morreram na última semana.

De acordo com informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), 30 cidades estão em situação de emergência. Vilarejos e povoados da região ficaram ilhados por causa da chuva, o que dificulta o acesso dos bombeiros.

