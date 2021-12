Quase 70 mil pessoas são afetadas pelas chuvas no sul da Bahia

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), 30 cidades baianas estão em situação de emergência edit

Apoie o 247

ICL

247 - Quase 70 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no sul e extremo sul da Bahia. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3.744 estão desabrigadas por causa do temporal que atinge o estado desde a primeira semana de dezembro.

De acordo com informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), 30 cidades estão em situação de emergência. Vilarejos e povoados da região ficaram ilhados por causa da chuva, o que dificulta o acesso dos bombeiros.

Neste domingo (12), cerca de 241 militares do corpo de bombeiros e 2 helicópteros atuam no resgates de vítimas e no apoio às comunidades afetadas. Em Amargosa, uma casa foi soterrada na zona rural e a família está desaparecida.

PUBLICIDADE

Ainda neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Cidadania, João Roma, sobrevoam o sul e extremo sul da Bahia.

O governador do estado, Rui Costa, também visita as cidades de Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas, Jucuruçu e Itamaraju, que foram fortemente afetadas pelo temporal, segundo informações do G1.

PUBLICIDADE