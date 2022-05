Bolsonaro volta a criticar o STF, o sistema eleitoral e a incentivar o uso de armas de fogo por civis

Apoie o 247

247 - Em campanha eleitoral antecipada, Jair Bolsonaro (PL) voltou a andar de moto e defender o uso de armas de fogo por civis, além de tecer novas críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao sistema eleitoral, durante um evento em Jataí (GO), nesta terça-feira (31). Na segunda-feira, uma reportagem da Folha de S. Paulo apontou que o atual ocupante do Palácio do Planalto costuma enforcar dias úteis para aproveitar feriados prolongados, folgas autoconcedidas e dias de expediente normal para fazer farra ou realizar atividades sem relação com o cargo que ocupa.

"Eleições limpas, democráticas e auditáveis são a garantia da nossa democracia, poucas pessoas mandam muito no Brasil, mas nenhuma delas manda em tudo", disse Bolsonaro em uma referência indireta aos ministros do STF. "Somos um povo livre e tudo faremos para que o povo continue livre, apesar da tentativa de alguns para mudar nosso regime. Nosso regime é o democrático", completou.

“Uma coisa muito importante para o povo que quer viver em paz e em alegria: povo armado jamais será escravizado! A arma de fogo nas mãos do cidadão de bem, mais que defender a sua família, ele passa a defender sua pátria”, disse ele em outro momento do discurso que durou cerca de cinco minutos.

Em um aceno ao eleitorado evangélico, uma de suas principais bases de apoio, Bolsonaro voltou a abordar a pauta de costumes ao afirmar que o seu governo "é radicalmente contra o aborto, é contra a ideologia de gênero, é contra o comunismo. É um governo que é temente a Deus acima de tudo”.

