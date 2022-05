Levantamento comprova que Bolsonaro não trabalha e enforca dias úteis para fazer farra

Apoie o 247

247 – Jair Bolsonaro não trabalha e enforca dias úteis para fazer farra. É o que comprova levantamento de sua agenda feito por repórteres da Folha de S. Paulo. "Em três anos e cinco meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou uma série de feriadões, folgas autoconcedidas e dias de expediente normal para converter em lazer ou praticar atividades sem relação exata com o cargo que ocupa. Temporadas nos litorais paulista, catarinense e baiano, idas a jogos de futebol, 'motociatas', cavalgadas, 'jeguiatas', 'lanchaciata' e afins produziram uma profusão de imagens do presidente conduzindo jet skis, motos, cavalos, se divertindo em camarotes de estádios de futebol, parques de diversão, restaurantes ou aproveitando um dia de sol nas praias do litoral brasileiro", aponta o texto.

"De acordo com a mais recente pesquisa do Datafolha, 48% da população reprovam a sua gestão. Em várias dessas escapadas, e apesar de se tratar de um dia útil, ou seja, de trabalho normal, Bolsonaro não participou publicamente de quase nenhum compromisso relacionado claramente ao exercício da Presidência", acrescentam ainda os jornalistas.

