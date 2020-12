Bolsonaro volta a defender a ditadura e diz que presos políticos foram tratados 'com dignidade'

'“Não eram presos políticos, eram terroristas. E eram tratados no DOI-CODI com toda a dignidade”, afirma Jair Bolsonaro em um vídeo no Youtube edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a negar os crimes da ditadura militar e afirmou que os presos políticos, chamados por ele de “terroristas”, eram tratados “com dignidade” durante o regime. As declarações foram feitas durante uma conversa com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em uma conversa transmitida pelo Youtube.

“Não eram presos políticos, eram terroristas. E eram tratados no DOI-CODI com toda a dignidade”, disse o ex-capitão. Ele também voltou a exibir o livro “A Verdade Sufocada”, do coronel Brilhante Ustra, conhecido torturador durante o período da ditadura no Brasil.

De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o Brasil registrou 434 mortes e desaparecimentos políticos entre os anos de 1946 e 1988. A maioria dos crimes aconteceu no período do regime militar. Segundo o documento “Brasil: Nunca Mais”, pelo menos 1.918 pessoas presas por razões políticas afirmaram terem sido torturadas pela ditadura.

Veja o vídeo.

