Bolsonaro volta a mentir sobre cloroquina no dia em que CPI detalhou escândalo da Prevent Senior, que distribuía "kit Covid"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - No dia em que a CPI da Covid ouviu um ex-paciente da Prevent Senior, que quase foi uma vítima fatal da política interna da operadora de saúde que distribuía indiscriminadamente o "kit Covid", Jair Bolsonaro voltou a defender o suposto "tratamento precoce" contra a doença, baseado em medicamentos ineficazes no combate ao coronavírus.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (7), Bolsonaro disse que a hidroxicloroquina - um dos remédios do kit Covid - não tem efeitos colaterais. Na realidade, o "kit Covid", segundo o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, pode matar.

Bolsonaro também mentiu ao dizer que quem fez o "tratamento precoce" nem internado foi. Um dos maiores defensores do "tratamento precoce", o médico Anthony Wong, por exemplo, morreu de Covid-19 em janeiro deste ano.

PUBLICIDADE

O chefe do governo ainda voltou a descareditar as vacinas contra Covid-19, insinuando que aqueles que foram imunizados são mais infectados do que os que não receberam as vacinas. Os imunizantes, no entanto, não impedem a contaminação pelo coronavírus, mas evitam que o paciente evolua para um quadro grave da Covid-19. Todas as vacinas utilizadas no Brasil, de acordo com a Anvisa, são seguras e eficazes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE