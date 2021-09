Médico negacionista faleceu de Covid-19 e causa da morte foi omitida

Apoie o 247

247 - O médico pediatra e toxicologista Anthony Wong, usado como referência por bolsonaristas na defesa da hidroxicloroquina, teve a causa de sua morte escondida. Ele morreu em janeiro por causa da Covid-19 e foi "tratado" pela também negacionista Nise Yamaguchi. A família do médico informou que ele foi internado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva, e sofreu uma parada cardiorrespiratória, de acordo com reportagem da revista Piauí.

Em outubro de 2020, Wong fez declarações defendendo a "intervenção vertical", que é o isolamento somente de idosos e gestantes.

No dia 17 de novembro, Wong foi internado no hospital Sancta Maggiore do Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. O estabelecimento pertence à rede Prevent Senior, que está sendo investigada pela CPI da Covid sob suspeita de irregularidades na pandemia.

Quando deu entrada no Sancta Maggiore, o médico contou que estava com sintomas de Covid-19 havia oito dias. Também disse que vinha fazendo uso de hidroxicloroquina. A presença do Sars-CoV-2 foi confirmada após um exame de PCR feito no hospital. Era a segunda vez que Wong contraíra a doença. Ele havia contraído o vírus em abril de 2020, mas recuperou-se bem.

