Bolsonaros e Moro sairão do governo algemados, reitera Pimenta

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou nesta quarta-feira, 19, que o uso da máquina pública para proteger o clã Bolsonaro de suas ilegalidades deverão levar Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro à prisão.

"Reafirmo o que tenho dito: Nem tendo o Ministro da Justiça como advogado e usando a estrutura da PF para proteger aliados e perseguir adversários a famiglia vai escapar de responder pelos seus crimes. Os Bolsonaros e Moro sairão do governo algemados!!", disse Pimenta.

Mais cedo, o ex-líder do PT na Câmara apontou o motivo do clã Bolsonaro defender com unhas e dentes o miliciano falecido Adriano da Nóbrega e o ex-funcionário Fabricio Queiroz.

Eles “sabem que o impeachment é somente a porta de saída. A perda da proteção institucional levará a famíglia aos tribunais e a chance de acabarem sua trajetória na cadeia é enorme” (leia mais no Brasil 247).