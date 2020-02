Pimenta: 'Bolsonaros' sabem que poderão acabar na cadeia

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) constata o motivo do clã Bolsonaro defender com unhas e dentes o miliciano falecido Adriano da Nóbrega e o ex-funcionário Fabricio Queiroz. Eles “sabem que o impeachment é somente a porta de saída. A perda da proteção institucional levará a famíglia aos tribunais e a chance de acabarem sua trajetória na cadeia é enorme” edit

247- O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou suas redes sociais para expor os esquemas escusos do clã Bolsonaro e como a família opera para se esquivar das investigações.

“Os ‘Bolsonaros’ sabem que o impeachment é somente a porta de saída. A perda da proteção institucional levará a famíglia as tribunais e a chance de acabarem sua trajetória na cadeia é enorme. O pavor das algemas e das revelações do submundo de onde vieram os tornam perigosos”, constata Pimenta.

Ele também aponta a razão do clã defender figuras como Fabricio Queiroz e o miliciano assassinado Adriano da Nobrega:

“O núcleo familiar/miliciano não percebe que as ameaças e a virulência são reveladora do envolvimento do clã nos esquemas criminosos. Defender Adriano, Queiroz e as Fake News tornou-se decisivo para evitar mais traições e potenciais delatores que surgirão mais dia menos dia”.

“É perceptível que quanto mais acuado mais violento e agressivo o núcleo familiar do ‘esquema Bolsonaro reage’. Três temas desestabilizam a ‘famiglia’.: Queiroz, Capitão Adriano e Rede de Fake News. Como se investigações avançam nestas três frentes as agressões se tornaram rotina”, acrescenta o deputado.

