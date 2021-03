Boulos: Bolsonaro submete Brasil a sua "paranoia sistêmica"

247 - Em sua coluna na Folha de S. Paulo, Guilherme Boulos, que também é psicanalista, analisou o quadro de Jair Bolsonaro. Para ele, o presidente submete o país a sua "paranoia sistêmica, operado fantasmas de perseguição e conflitos".

"Falta de empatia, desprezo pela vida dos outros, ausência de remorso, tendência para enganar e mentir compulsivamente. Nos manuais de psiquiatria, essas características são associadas ao 'transtorno de personalidade antissocial', base da psicopatia e da sociopatia. No Brasil de 2021, difícil ler essas linhas e não pensar no presidente da República. A aproximação gritante já tem sido apontada por estudiosos da área", escreve o líder ativista do PSOL.

"Christian Dunker tem razão em ponderar que condutas como a proteção aos filhos —elevada quase a política de Estado— e a falta de uma fria inteligência estratégica distanciam Bolsonaro do psicopata clássico. Dunker enxerga o presidente mais à luz de uma paranoia sistêmica, operando fantasmas de perseguição e conflitos."

Para Boulos, enquadrar Bolsonaro em um quadro psiquiátrico isenta o presidente de sua responsabilidade. Assim, suas ações estão simplesmente "no terreno da perversidade humana".

Ele conclui: "O que mais falta para as instituições acabarem com esse jogo macabro de sadismo?"

