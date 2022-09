Boulos condena assassinato político no Ceará: 'Brasil não aguenta 2º turno com miliciano que estimula violência'

Via Twitter, candidato a deputado federal lamentou caso de terrorismo político ocorrido no sábado (24), no município de Cascavel-CE edit

247 - O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) condenou o caso de terrorismo político ocorrido no Ceará no último sábado (24) , em que um homem de 59 anos assassinou a facadas um eleitor do Lula de 39 anos em um bar, no município de Cascavel.

"URGENTE! Homem invadiu bar no Ceará, perguntou quem votava no Lula e esfaqueou e matou eleitor de Lula. O Brasil não aguenta um 2º turno com um miliciano que prega e estimula violência dia sim e dia também!", escreveu Boulos em seu perfil do Twitter nesta segunda-feira (26).

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel e que está em diligências para prender o homem, que foi identificado. "Com base nas informações colhidas no local do crime, a motivação estaria relacionada à discussão política. No dia, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico. As buscas pelo suspeito seguem", disse.

