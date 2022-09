Terrorismo político: bolsonarista assassina eleitor do PT no Ceará

Apoie o 247

247 - Um homem de 59 anos entrou em um bar na cidade de Cascavel, no Ceará, matou a facadas um cliente, 39 anos, após a vítima dizer que é eleitor do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, no sábado, 24. De acordo com o jornal O Povo, a Segurança Pública informou que o criminoso teria chegado transtornado no local e gritado "quem é eleitor do Lula aqui?". A vítima teria dito disse: "Eu sou!" e depois o criminoso deu uma facada nas costelas. A pessoa foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel e que está em diligências para prender o homem, que foi identificado. "Com base nas informações colhidas no local do crime, a motivação estaria relacionada à discussão política. No dia, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico. As buscas pelo suspeito seguem", disse.

Mais casos

Os casos de crimes por conta da política vem chamando atenção da imprensa e de eleitores.

No começo deste mês, o presidente do PT de Ilha Solteira (SP), Alessandro Rodrigues, denunciou à política um atentado que teria sofrido de um bolsonarista, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), quando estava indo para o trabalho, em Três Lagoas (MS). O carro da vítima está adesivado com propaganda eleitoral de candidatos do PT.

Também no início de setembro, um bolsonarista matou um eleitor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a facadas, no município Confresa, a 1.135 km de Cuiabá (MT), capital do Mato Grosso.

No dia 9 deste mês, o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi ameaçado por um homem armado, bolsonarista, em São Bernardo do Campo (SBC), no ABC paulista.

Em julho, o policial bolsonarista Jorge Guaranho matou a tiros o militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

