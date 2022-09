Presidente do PT de Ilha Solteira (SP) denuncia atentado de bolsonarista em rodovia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PT de Ilha Solteira (SP), Alessandro Rodrigues, denunciou à política um atentado que teria sofrido de um bolsonarista, nesse domingo (11), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), quando estava indo para o trabalho, em Três Lagoas (MS), de acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (12) pelo site RP10. O petista afirmou que seguia pela rodovia Gerson Dourado de Oliveira, quando o motorista de um vectra preto bateu na lateral de seu carro, um Fusion, tentando tirá-lo da pista na altura do município de Itapura (SP). O carro da vítima está adesivado com propaganda eleitoral de candidatos do PT.

Rodrigues pesquisou os nomes dos ocupantes do Vectra nas redes sociais e viu que nos perfis do casal havia postagens contra o PT e em apoio a Jair Bolsonaro (PL).

A vítima jogou seu veículo para a direita, evitando um possível acidente, e retornou para a pista, prosseguindo em seu trajeto.

A Polícia Militar Rodoviária levou os motoristas até um posto de combustível próximo, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

"Na minha ótica, não tenho dúvida de que foi um crime de ódio, um crime político, porque meu carro está adesivado com propaganda eleitoral do PT", afirmou Rodrigues. "Ficou evidenciada a motivação dele em tentar me tirar da estrada, colocando a minha integridade física em risco e a das outras três pessoas que estavam comigo", acrescentou.

Crimes e ameaças

Os casos de crimes por conta da política vem chamando atenção da imprensa e de eleitores. Na última quinta-feira (8), um bolsonarista matou um eleitor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a facadas, no município Confresa, a 1.135 km de Cuiabá (MT), capital do Mato Grosso.

Em julho, o policial bolsonarista Jorge Guaranho matou a tiros o militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

Na última sexta-feira (9), o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi ameaçado por um homem armado, bolsonarista, em São Bernardo do Campo (SBC), no ABC paulista.

ATÉ QUANDO? Alessandro Rodrigues, presidente do PT de Ilha Soleira, SP, sofreu atentado quando dirigia um carro com adesivo do Lula. O ódio desses covardes vai ter um fim NAS URNAS! Enquanto o bolsonarismo continuar, não estaremos seguros. Mas o AMOR vai VENCER! September 12, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.