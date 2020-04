Boulos: o PGR vai ter coragem de indiciar Bolsonaro?

"O STF acabou de autorizar abertura de inquérito para investigar atos que defenderam o AI-5 e a volta da ditadura. Bolsonaro participou em Brasília. O PGR vai ter coragem de indiciá-lo? #ForaBolsonaroUrgente", escreveu o líder do MTST, Guilherme Boulos, no Twitter edit

247 - O ex-presidenciável Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), alertou para um possível favorecimento a Jair Bolsonaro, no sentido de não punir o ocupante do Planalto após ele participar de atos que pediam intervenção militar e um novo AI-5.

Bolsonaro indicou Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República (PGR) desrespeitando a lista tríplice do Ministério Público.

