Brasil é o 2º país com mais barreiras de entrada no exterior por descontrole da pandemia

Descontrole da pandemia acarretado pelo descuido do governo Bolsonaro leva Brasil à condição de isolamento, sendo alvo de restrições em 17 destinos edit

247 - O Brasil já ocupa o 2º lugar no mundo com barreiras de entrada no exterior devido à pandemia, aponta levantamento feito pela Folha de S.Paulo a partir dos dados da Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

Entre 150 países analisados, 25 colocaram restrições específicas ao Reino Unido, 17 ao Brasil e 17 à África do Sul. A soma considera os locais que baniram a entrada de passageiros que estiveram nesses países antes da viagem ou que vetaram voos vindos a partir deles, e só inclui medidas válidas atualmente.

Na América do Sul, os viajantes vindos do Brasil enfrentam restrições na Argentina, Colômbia e Peru. O acesso aos EUA segue proibido desde maio de 2020. O Brasil é alvo de vetos também por parte da Alemanha, Arábia Saudita, Áustria, Espanha, Iraque, Madagascar, Marrocos, Moldova, Omã, Paquistão, Reino Unido, Tunísia e Turquia, aponta a Folha de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.