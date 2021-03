Brasil ultrapassa EUA pelo 5º dia consecutivo em número de mortes diárias pela Covid-19

O avanço da campanha de vacinação nos Estados Unidos contribuiu para uma queda acentuada na transmissão. Já no Brasil, o avanço desenfreado de novas variantes, a superlotação dos hospitais e a demora na obtenção de imunizantes fazem do país um novo epicentro edit

247 - Na última terça-feira (9), o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em número de mortes diárias pela Covid-19. Foram registrados 1.954 óbitos de brasileiros, enquanto os EUA registrou 1.947, segundo dados do Our World in Data, da Universidade de Oxford.

A tendência vem se repetindo nos últimos 5 dias, segundo dados do consórcio da imprensa e do programa. No último domingo (7), o Brasil registrou 1.054 mortes e os EUA, 671.

O avanço desenfreado de novas variantes, a superlotação em hospitais ao redor do país e a demora na obtenção de imunizantes fazem do país um novo epicentro, uma vez que o próprio EUA, país com mais casos e mortes, avança rapidamente em sua campanha de vacinação.

O EUA já tem 16% de sua população vacinada, o que fez a média móvel de casos cair 75% em relação a janeiro. Já o Brasil tem até esta quarta-feira (10) apenas 4.1% de sua população vacinada com ao menos uma dose.

Só em março, o Brasil já registrou 13.500 mortes pela Covid-19. Até a noite de terça, o total de mortes desde o início da pandemia está em 268.568.

